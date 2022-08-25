Feci kaza kamerada - Son Dakika
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Feci kaza kamerada

25.08.2022 10:11

Kahramanmaraş'ta 3 kişinin yaralandığı kazada, bir otomobilin taklalar atarak önce aydınlatma direğine, ardından seyir halindeki otobüse ve son olarak bir otomobile çarpma anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kahramanmaraş'ta 3 kişinin yaralandığı kazada, bir otomobilin taklalar atarak önce aydınlatma direğine, ardından seyir halindeki otobüse ve son olarak bir otomobile çarpma anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaza dün akşam saatlerinde Onikişubat ilçesi Şekerdere Bulvarında meydana geldi. Muhammed H. (21) idaresindeki 46 AFS 812 plakalı otomobil, bulvar üzerinde yokuş aşağı inerken direk direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjdeki aydınlatma direğine, daha sonra yolun karşısındaki Tugay Ö. idaresindeki 46 H 0382 plakalı halk otobüsüne son olarak da Abdulaziz Ö. (25) idaresindeki 43 RL 206 plakalı otomobile çarptı.

Kazada otomobil sürücüleri yolcu konumunda bulunan Levent Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Muhammed Şeyh H. ve Abdulaziz Ö'nün sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde otomobilin seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ve araçlara çarparak durduğu görüldü. - KAHRAMANMARAŞ

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Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Feci kaza kamerada - Son Dakika

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