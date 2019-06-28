Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta 30 bin ton tarhana üretiliyor
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Kahramanmaraş'ta 30 bin ton tarhana üretiliyor

2 saat önce

Kahramanmaraş'ta yaz mevsiminde üretilen ve yöresel lezzetlerin başında yer alan tarhananın üretimine başlandı.

Kahramanmaraş'ta 30 bin ton tarhana üretiliyor, System.String[]
Kahramanmaraş'ta yaz mevsiminde üretilen ve yöresel lezzetlerin başında yer alan tarhananın üretimine başlandı.

Tarhana sektöründe 5 bin kişinin istihdam edildiği kentte, sağlıklı ortamda üretilen çorbalık ve çerezlik tarhana hazırlanıyor. Yetkili firmalar ve kırsal alanlardaki vatandaşlar tarafından hazırlanan ürün Türkiye'nin birçok yerine gönderiliyor. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'ndan alınan verilere göre, yılda ortalama 30 bin ton üretim yapılan tarhanadan, 1 milyon dolar gelir elde ediliyor. Avrupa ve Ortadoğu'ya ihracatı yapılan geleneksel lezzet, farklı tatlarda müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Geleneksel lezzet ve protein zengini

Protein yönünden zengin olduğu belirtilen tarhana yoğurt, dövme, kekik, tuz ve su ile hazırlanıyor. Büyük kazanlarda pişirilen dövme yoğurt ile karıştırıldıktan sonra AŞ olarak bir gün bekletiliyor. Dinlendirilen aş, daha sonra teknolojik makine yardımıyla çığlara serilerek tarhana haline geliyor.

Tarhananın sağlık açısından faydalı olduğunu söyleyen üretici Yavuz Akgönen, "Tarhana, Kahramanmaraş'a özgü yöresel bir üründür ve tamamen doğal ürünlerle hazırlanır. Sağlık açısından faydalı bir yiyecektir. Yaz mevsiminde hazırlanır kış mevsiminde tüketilir. Tarhanayı herkese tavsiye ediyoruz. Bu ürünü hem şehir içi, hem de şehir dışındaki bağlantılarımız sayesinde insanların beğenisine sunuyoruz" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 10:06 Kaynak: İHA
Türkiye, Kahramanmaraş, Ekonomi
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