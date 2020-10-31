Kahramanmaraş'ta 32 hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ'ta, 57 hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen 40 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 32'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde çeşitli tarihlerde meydana gelen ve faili meçhul kalan hırsızlık olaylarını aydınlatmak için çalışma başlattı. Motosiklet, evden, iş yerinden ve araçlardan hırsızlık olaylarını tek tek inceleyen ekipler; 40 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen 40 şüpheli, sorgularının ardından adliyeye sek edildi. Şüphelilerden 3'ü savcılık sorgusunun ardından, 5'i de mahkeme tarafından adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Bünyamin G. (24), Ahmet Öztürk K. (23), Bedirhan P.(26), Halil İbrahim Ç. (22), Sefa Y. (22), Hakan B. (25), İzzettin H. (29), Mustafa A. (34), Abdülsamet G. (19), Duran E. (25), Ahmet E. (26), Duran S. (25), Mustafa K. (30), Selim S.(39), Fırat D. (25), Seyfettin B. (29), Ayhan Ç. (32), Ahmet Can K. (19), Cem K. (19), Celal Ö. (30), Veli S. (29), İbrahim A. (25), Hasan A. (29), Alparslan D. (24), Doğan E. (22), Ramazan T. (20), Serhat A. (18), Kenan T. (19) Ergün T. (25) ve 18 yaşından küçük 3 kişi olmak üzere 32 kişi tutuklandı.Öte yandan, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çalıntı 8 cep telefonu, 7 motosiklet- bisiklet, 2 otomobil, ziynet eşyası, para, 50 güvercin, 2 laptop, 2 akıllı saat, çok sayıda market ve inşaat malzemesi ile ev ve iş yeri eşyaları ele geçirildi.