Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta 33 Suçtan 3 Yıldır Aranan Zanlı İstanbul'da Yakalandı

Kahramanmaraş'ta 33 Suçtan 3 Yıldır Aranan Zanlı İstanbul'da Yakalandı

10 dakika önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde işlediği 33 ayrı suçtan aranan ve hakkında 38 yıl hapis cezası bulunan zanlı, İstanbul'da kardeşi adına düzenlenen sahte kimlikle yakalandı.

Kahramanmaraş'ta 33 Suçtan 3 Yıldır Aranan Zanlı İstanbul'da Yakalandı, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde işlediği 33 ayrı suçtan aranan ve hakkında 38 yıl hapis cezası bulunan zanlı, İstanbul'da kardeşi adına düzenlenen sahte kimlikle yakalandı.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 33 ayrı suçtan 3 yıldır aranan ve hakkında 38 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hüseyin T'nin, İstanbul'un Pendik ilçesinde bir evde saklandığını belirledi.

Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda Hüseyin T. gözaltına alındı.

Zanlının üzerinde kardeşi Tacettin T. adına düzenlenmiş sahte kimlik ve 17 gram uyuşturucu ele geçirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 05:15 Kaynak: AA

Elbistan, Kahramanmaraş, İstanbul, Güncel
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