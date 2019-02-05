Kahramanmaraş'ta 33 Suçtan 3 Yıldır Aranan Zanlı İstanbul'da Yakalandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde işlediği 33 ayrı suçtan aranan ve hakkında 38 yıl hapis cezası bulunan zanlı, İstanbul'da kardeşi adına düzenlenen sahte kimlikle yakalandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde işlediği 33 ayrı suçtan aranan ve hakkında 38 yıl hapis cezası bulunan zanlı, İstanbul'da kardeşi adına düzenlenen sahte kimlikle yakalandı.



Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 33 ayrı suçtan 3 yıldır aranan ve hakkında 38 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hüseyin T'nin, İstanbul'un Pendik ilçesinde bir evde saklandığını belirledi.



Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda Hüseyin T. gözaltına alındı.



Zanlının üzerinde kardeşi Tacettin T. adına düzenlenmiş sahte kimlik ve 17 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Metrobüste Astronot Kıyafeti Giyen Vatandaş Görenleri Şaşkına Çevirdi

30 Yıl Önce Oğlunu Terk Eden Kadın, Yıllar Sonra Miras Alabilmek İçin Ortaya Çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli ile Görüşüp Meclis Başkanlığı Seçimi ile İlgili Adımları Atacağız

İstanbul 2 No'lu Kültür Varlıklarını Korumu Kurulu'ndan İnşaatları Durduran Karar