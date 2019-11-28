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Kahramanmaraş'ta 34 kaçak göçmen yakalandı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta 34 kaçak göçmen yakalandıKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 34 kaçak göçmen yakalandı.

Kahramanmaraş'ta 34 kaçak göçmen yakalandı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 34 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri, Kahramanmaraş'tan Kayseri istikametine seyir halinde olan 46 DR 224 plakalı minibüs ve bu araç önünde seyreden 46 EV 006 plakalı otomobili aynı anda durdurdu. Minibüs içerisinde 34 kaçak göçmen yakalandı. Minibüs sürücüsü Mehmet B. ve şahısla irtibatlı hareket eden otomobil sürücüsü Nazmi B. gözaltına alındı. Üzerlerinde sahte ikamet belgesi olan 4 Bangladeş, 17 Pakistan,13 Afganistan uyruklu göçmen için sınır dışı işlemi başlatıldı.

Suçta kullanılan araçlara el konulurken, minibüs sürücüsüne 48 bin lira, kaçak göçmenlere 106 bin lira para cezası verildi.

Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kahramanmaraş'ta 34 kaçak göçmen yakalandı

Kahramanmaraş, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 12:34 Kaynak: İHA
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