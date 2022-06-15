Kahramanmaraş'ta 35 kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta 35 kök kenevir ele geçirildi

15.06.2022 16:52
Kahramanmaraş'ta 35 kök kenevir ele geçirildi

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde düzenlenen operasyonda 35 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde düzenlenen operasyonda 35 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilköy Mahallesi'nde bir şahsın arazisinde kenevir yetiştirdiği bilgisine ulaştı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Ekipler aramada, bahçede ekili vaziyette 35 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Olayla ilgili olarak V.A. hakkında yasal işlem yapıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta 35 kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika

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