36 kişinin öldüğü apartmanda kesilmiş kolon tespit edildi - Son Dakika
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36 kişinin öldüğü apartmanda kesilmiş kolon tespit edildi

26.03.2023 18:01
36 kişinin öldüğü apartmanda kesilmiş kolon tespit edildi

KAHRAMANMARAŞ'ta meydana gelen depremde yıkılan ve 36 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı'nda bilirkişi tarafından yapılan incelemede, zemin katta kolon kesildiği tespit edildi.

KAHRAMANMARAŞ'ta meydana gelen depremde yıkılan ve 36 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı'nda bilirkişi tarafından yapılan incelemede, zemin katta kolon kesildiği tespit edildi.

Mimar Sinan Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda bulunan 8 katlı Ezgi Apartmanı, 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde yıkıldı. Apartmanda yaşayanlardan 36'sı hayatını kaybederken, binada oturanlar zemin kattaki pastanede kolon kesildiğini öne sürüp şikayetçi oldu. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında Mimar İbrahim Yiğiter, İnşaat Mühendisi Erdi Kavaklı ve İnşaat Mühendisi Mehmet Celalettin Somuncuoğlu bilirkişi olarak tayin edildi. Detaylı inceleme yapan bilirkişi, zemin katta kolon kesildiğini tespit edip hazırladığı raporu Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'na sundu.

Soruşturma dosyasına giren raporda şöyle denildi:

"Statik projesine göre herhangi bir aks üzerinde yer almayan C-D aksları ile 3-4 akslarının arasında kalan alanda 40 santimetre çapında yuvarlak kesitli bir adet kolon bulunduğu görülmüştür. Statik projesinde söz konusu kolonun dükkanın zemin katı ile asma katı arasında tasarlanmış bir kolon olduğu ve projesine göre, binanın normal katlarında ilgili kolonun bulunmadığı tespit edilmiştir. Söz konusu kolonun mimari projesinde ise gösterilmemiş olduğu görülmüştür. Mahallinde yapılan incelemelerde bahsi geçen kolonun yerinde olmadığı ve kesilmiş görülmüştür. Söz konusu kesilen kolonun binanın statik yapısına etki edeceği düşünülmekle birlikte binanın yıkımına neden olup olmadığının, konunun uzmanlarınca statik hesaplar kapsamında yapılacak incelemeler sonucu tespit edilebileceği düşünülmektedir."

Kaynak: DHA
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Kahramanmaraş'ta 36 kişinin öldüğü Ezgi Apartmanı'na ilişkin bilirkişi raporu hazırlandı Kahramanmaraş'ta 36 kişinin öldüğü Ezgi Apartmanı'na ilişkin bilirkişi raporu hazırlandı

Alparslan Türkeş Bulvarı, Cumhuriyet Başsavcılığı, Kahramanmaraş, Mimar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 36 kişinin öldüğü apartmanda kesilmiş kolon tespit edildi - Son Dakika


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