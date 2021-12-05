Kahramanmaraş'ta 39 kişi tutuklandı - Son Dakika

Ekipler düzenledikleri operasyonlarla, "kasten yaralama" suçundan 8 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.C. (36), "kasten öldürme" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasına çarptırılan M.K. (29), "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan C.B.Y (43), "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 4 yıl 5 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan D.M.A'nın da (37) aralarında bulunduğu çeşitli suçlardan aranması bulunan 80 kişi yakalandı.

AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve "Zaten kimse gelmemiş ki" dedi