Kahramanmaraş'ta polis ekiplerinin son bir ayda düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 39 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "sokak satıcısı" olarak tabir edilen şahıslara yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, çalışma kapsamında bir süre devam eden teknik ve fiziki takibin ardından çeşitli adreslere operasyon düzenledi.
Şüphelilere yönelik gerçekleştirilen üst ve ikamet aramalarında çeşitli tür ve miktarda uyuşturucu ele geçirilirken 39 kişi gözaltına alındı.
Emniyet sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen 39 zanlı tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 14:55 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kahramanmaraş'ta 39 uyuşturucu satıcısı tutuklandı - Son Dakika