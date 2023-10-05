Kahramanmaraş\'ta 4.3 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi olan 4,3 büyüklüğündeki deprem 11,03 kilometre derinlikte gerçekleşti.

BAKAN YERLİKAYA: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından ilgili ekiplerin saha tarama çalışmalarına başladığını ve an itibari ile olumsuz bir durum olmadığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Kahramanmaraş ili Onikişubat İlçesinde 4.3 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. An itibari ile herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.