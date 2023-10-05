Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş\'ta 4.3 büyüklüğünde deprem
Son Güncelleme: 05.10.2023 19:04

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, çevre illerden de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi olan 4,3 büyüklüğündeki deprem 11,03 kilometre derinlikte gerçekleşti.

BAKAN YERLİKAYA: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından ilgili ekiplerin saha tarama çalışmalarına başladığını ve an itibari ile olumsuz bir durum olmadığını açıkladı.

Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Kahramanmaraş ili Onikişubat İlçesinde 4.3 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. An itibari ile herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde deprem - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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