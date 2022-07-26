Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem

26.07.2022 09:56
Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem

KAHRAMANMARAŞ'ta 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KAHRAMANMARAŞ'ta 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem, hasara yol açmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Dulkadiroğlu ilçesi olarak açıkladığı 4.4 büyüklüğündeki deprem, saat 09.10'da oldu. Çevre ilçelerden de hissedilen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Yetkililer, ilk belirlemelere göre depremin herhangi bir hasara yol açmadığını bildirdi.Boğaziçi Üniversitesi Kandili Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü ilçeye bağlı Tekevelli Mahallesi, büyüklüğünü ise 4,6 olarak açıkladı.


YORUMLAR
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Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! Kandilli büyüklüğünü 4,6 olarak açıkladı Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! Kandilli büyüklüğünü 4,6 olarak açıkladı AFAD: 'Geçmiş olsun Kahramanmaraş.Deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz.' AFAD: 'Geçmiş olsun Kahramanmaraş.Deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz.'
Kaynak: DHA

Dulkadiroğlu, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

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