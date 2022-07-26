Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem

26.07.2022 10:55
Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi yakınlarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi yakınlarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, saat 09.11'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi yakınları olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Bu arada, depremin ardından bölgede tarama faaliyetlerine başlandı. Şu ana kadar bölgeden herhangi bir olumsuz ihbarın alınmadığı bildirildi.

Depremin ardından bazı vatandaşların panikle binalardan çıktığı görüldü.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Rabb'im ülkemizi bütün afetlerden muhafaza buyursun. Hamdolsun olumsuz bir haber almadık. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
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Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem AFAD: 'Geçmiş olsun Kahramanmaraş.Deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz.' AFAD: 'Geçmiş olsun Kahramanmaraş.Deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz.'
Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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