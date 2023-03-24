6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma yol açan 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor. Depremin merkez üssü Kahramanmaraş bugün bir kez daha sallandı.
AFAD, saat 16.10'da Nurhak ilçesinde meydana gelen depremin şiddetini 4.4 olarak açıkladı. Sarsıntı yerin 15,5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Kahramanmaraş'ta dün öğlen saatlerinde de 5.3 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD, 7 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünü Göksun ilçesi olarak belirledi.
Son Dakika › Güncel › Kahramanmaraş yine sallandı! Depremin büyüklüğü 4.4 olarak ölçüldü - Son Dakika