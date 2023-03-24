Kahramanmaraş yine sallandı! Depremin büyüklüğü 4.4 olarak ölçüldü - Son Dakika
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Kahramanmaraş yine sallandı! Depremin büyüklüğü 4.4 olarak ölçüldü

24.03.2023 17:33

6 Şubat'ta yaşanan 7.7 ve 7.6'lık depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş bir defa daha sallandı. Nurhak ilçesinde saat 16.10 itibarıyla 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma yol açan 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor. Depremin merkez üssü Kahramanmaraş bugün bir kez daha sallandı.

AFAD DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 4.4 OLARAK AÇIKLADI

AFAD, saat 16.10'da Nurhak ilçesinde meydana gelen depremin şiddetini 4.4 olarak açıkladı. Sarsıntı yerin 15,5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

DÜN DE 5.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU

Kahramanmaraş'ta dün öğlen saatlerinde de 5.3 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD, 7 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünü Göksun ilçesi olarak belirledi.

Kaynak: AA
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem

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Son Dakika Güncel Kahramanmaraş yine sallandı! Depremin büyüklüğü 4.4 olarak ölçüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kahramanmaraş yine sallandı! Depremin büyüklüğü 4.4 olarak ölçüldü - Son Dakika
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