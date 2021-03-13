Kahramanmaraş'ta 4 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta 4 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi

13.03.2021 08:24
Kahramanmaraş'ta 4 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi, System.String[]

Kahramanmaraş'ta bir ikamete düzenlenen operasyonda 4 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta bir ikamete düzenlenen operasyonda 4 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Elbistan Sulh Ceza Hakimliğince alınan arama kararı ile Sevdilli Mahallesinde ikamet eden M.U. (32) isimli şahsın ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramada ikamette 4 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili M.U. gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta 4 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı, Kahramanmaraş, Av Tüfeği, Elbistan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta 4 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi - Son Dakika


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