Kahramanmaraş'ta 4 aracın karıştığı zincirleme kaza: 4 yaralı - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ'ta 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Göksun- Kahramanmaraş yolu Bozoğlan rampasında meydana geldi. Kahramanmaraş yönünde giden M.S.K. yönetimindeki 46 K 0237 plakalı yolcu minibüsü, önündeki İ.K.'nin kullandığı 46 HB 752 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, önündeki O.N.K. yönetimindeki 06 AK 0729 plakalı minibüse, minibüs de H.G.'nin kullandığı 33 EHG 44 plakalı otomobile çarptı. Kazada araçlarda bulunan E.K., S.A.K., S.H.B. ve A.L. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra hastanelere götürülen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.