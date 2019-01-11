Kahramanmaraş'ta 4 Bin 263 Kişi Hakem Heyetlerine Başvurdu
1 saat önce
Kahramanmaraş'ta geçen yıl hakem heyetlerine 4 bin 263 başvuru yapıldığı belirtildi.
Kahramanmaraş
'ta geçen yıl hakem heyetlerine 4 bin 263 başvuru yapıldığı belirtildi.
Tüketici Bilgi Sisteminden alınan veriler doğrultusunda Kahramanmaraş'ta bulunan 11 ilçe ve Merkez
Hakem Heyetine 2018 yılında yapılan 4 bin 263 başvurudan 2 bin 637'sinin tüketicinin lehine, bin 477'sinin aleyhine olduğu, 60 başvurunun ise görevsizlikle sonuçlandığı ve 4 bin 181 tüketici başvurusunun sonuçlandırılarak karara bağlandığı öğrenildi.
Kahramanmaraş Ticaret İl Müdürü Ahmet Uçar
, yaptığı açıklamada, "2017 yılı ile 2018 yılı istatistiklerini karşılaştırdığımız zaman 2017 yılında 3 milyon 65 bin 324 TL tutarında 4 bin 537 toplam başvuru yapılmış olup, 2018 yılında ise 3 milyon 477 bin 414 TL tutarında 4 bin 263 toplam başvuru yapılmıştır. 2018 yılının istatistiklerine baktığımız zaman en fazla müracaatın perakende ticaret sektöründe ayıplı mal olduğu, finansal hizmetler sektörünün yani bankacılık hizmetlerinden dolayı yapılan başvuruların geçmiş yıllara oranla azaldığı görülmüştür" dedi. - KAHRAMANMARAŞ
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:09 Kaynak: İHA
Khimki'yi 81-72 Mağlup Eden Anadolu Efes, Üst Üste Üçüncü Galibiyetini Aldı
CHP ve İYİ Parti Yerel Seçimler İçin Malatya ve Kahramanmaraş'ta da Uzlaşı Sağladı
Rekabetçi Olmadığı Gerekçesiyle İptal Edilen İddia İhalesi, Yeniden Düzenlenecek
Başörtülü Kadınlara Hakaret Ettiği İddia Edilen Deniz Çakır, İfade Vermek İçin Adliyeye Gitti