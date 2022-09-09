Kahramanmaraş'ta hırsızlık iddiasıyla 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta hırsızlık iddiasıyla 2 kişi yakalandı

09.09.2022 16:10
Kahramanmaraş'ta hırsızlık iddiasıyla 2 kişi yakalandı

??????? Kahramanmaraş'ta 4 elektrik trafosundan malzeme çaldığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

??????? Kahramanmaraş'ta 4 elektrik trafosundan malzeme çaldığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Kent merkezinde bir elektrik dağıtım şirketine ait 4 trafodan hırsızlık yapılması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık olayına karıştığı iddiasıyla M.E. ve M.K'yi gözaltına aldı.

Zanlıların işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta hırsızlık iddiasıyla 2 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta hırsızlık iddiasıyla 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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