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Kahramanmaraş'ta 4 hırsızlık zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta 4 hırsızlık zanlısı tutuklandı

02.02.2022 15:53
Kahramanmaraş'ta 4 hırsızlık zanlısı tutuklandı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Onikişubat İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, bir inşaat şirketinin deposundan yüklü miktarda seramik çalınması üzerine soruşturma başlatıldı.

Görgü tanıkları ve kamera kayıtlarından hırsızların kullandığı aracı tespit eden ekipler, M.G. (25), D.Ö. (30), Z.D. (33) ve C.K'yı (37) çaldıkları malzemelerle yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh mahkemesince tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta 4 hırsızlık zanlısı tutuklandı

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Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Onikişubat, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta 4 hırsızlık zanlısı tutuklandı - Son Dakika


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