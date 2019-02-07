Kahramanmaraş'ta 4 İlçede Okullar Tatil Edildi
1 saat önce
KAHRAMANMARAŞ'ta 4 ilçede kar nedeniyle okullar bugün için bir gün süreyle tatil edildi.
KAHRAMANMARAŞ'ta 4 ilçede kar nedeniyle okullar bugün için bir gün süreyle tatil edildi.
Kentte kar yağışının etkili olduğu Göksun
, Afşin
ve Nurhak
ilçelerinin tamamında, Çağlayancerit
ilçesinde ise yüksek kesimlerdeki mahallelerinde eğitime bugün için bir gün ara verildi. - Kahramanmaraş
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:55 Kaynak: DHA
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