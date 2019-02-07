Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta 4 İlçede Okullar Tatil Edildi

Kahramanmaraş'ta 4 İlçede Okullar Tatil Edildi

1 saat önce

KAHRAMANMARAŞ'ta 4 ilçede kar nedeniyle okullar bugün için bir gün süreyle tatil edildi.

Kahramanmaraş'ta 4 İlçede Okullar Tatil Edildi, System.String[]
KAHRAMANMARAŞ'ta 4 ilçede kar nedeniyle okullar bugün için bir gün süreyle tatil edildi.

Kentte kar yağışının etkili olduğu Göksun, Afşin ve Nurhak ilçelerinin tamamında, Çağlayancerit ilçesinde ise yüksek kesimlerdeki mahallelerinde eğitime bugün için bir gün ara verildi. - Kahramanmaraş

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:55 Kaynak: DHA

Nurhak, Afşin, Göksun, Kahramanmaraş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Banka, Dosya Masrafından Alınan Faizi Tüketiciye Geri Ödeyecek Sebze Fiyatları Artınca Evinin Salonuna Sera Kurdu

Erhan Çelik'in Kaleme Aldığı 'Karanlık Çarşamba' Raflardaki Yerini Aldı Son Dakika! Bakan Kurum: Göçük Altından Sesler Alıyoruz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 13:03:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta 4 İlçede Okullar Tatil Edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]