KAHRAMANMARAŞ'TA, 4 KİŞİNİN ÖLÜMÜNÜN ARDINDAN SAHTE İÇKİYE SIKI DENETİM - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, dün kentte 4 kişinin ölümüne yol açan sahte içkiyle ilgili soruşturmanın sürdüğünü söyledi. Cebeoğlu, ölen kişilerin içkileri internetten sipariş verdikleri etil alkolle yaptıklarını tespit ettiklerini, aynı firmadan sipariş veren 10 kişinin adreslerinde yapılan aramada da 15 litre etil alkol ele geçirildiğini söyledi.

Kahramanmaraş'ta, içki içtikten sonra rahatsızlanan 7 kişi hastanelere başvurdu. İlk müdahalelerin ardından Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen bu kişilerden Şahin Büyüksakallı (55), Abdullah Çam (62), Ali Kalaycı (71) ve Aytekin Karagenç (65) yaşamını yitirdi. Diğer 3 kişinin tedavisi sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zehirlenen 7 kişinin, internet üzerinden sipariş verdikleri etil alkolle yaptıkları içkiden içtiklerini belirledi. Aynı firmadan etil alkol siparişi verdiği saptanan 10 kişinin adresine de operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 15 litre etil alkol ele geçirildi, 10 kişi bilgilerine başvurulmak üzere götürüldüğü emniyette ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

'TİCARİ AMAÇLI DEĞİL'

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, DHA'ya yaptığı açıklamada olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini söyledi. Emniyet olarak titiz bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Cebeloğlu, şöyle konuştu:

"11 Aralık itibariyle hastanelerimize alkol zehirlenmesine bağlı 7 vaka intikal ettiğini öğrenmemiz üzerine derhal bir araştırma başlatıldı ilgili birimlerimizce. Bu araştırma sonucunda internet üzerinden il dışında faaliyet gösteren bir firmadan etil alkol talep edildiği ve bunların kargo yoluyla ilimize ulaştığını tespit ettik. Bu çalışma kapsamında alkolden zehirlenen vatandaşlarımız dışında başka talep var mı yok mu diye tekrar bir araştırma yaptık. 10 vatandaşımızın bu şekilde aynı firmadan kargo yoluyla etil alkol talep ettiğini belirledik ve hızla bu adreslere operasyon düzenlemek suretiyle kargo yoluyla gelen etil alkollerin bir kısmını bulduk ve el koyduk. Şu an için bir ticari amaçlı yani alınıp piyasaya sürülme şeklinde değil de kendi ve arkadaş grupları içerisinde kullanım olarak değerlendirilen bir vaka. Bu nedenle vatandaşlarımızın özellikle internet üzerinden bu tür taleplerde bulunması, ne yazık ki içeriği bilinmeyen bu maddeler üzerinden ölümcül sonuçlar doğurmakta. Şu an için adli süreç devam etmektedir."

"DENETİMLERİMİZ DEVAM EDİYOR"

Salim Cebeloğlu ayrıca yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte sahte içkiye karşı denetimlerini de artırdıklarını kaydederek, "Yılbaşı nedeniyle İçişleri Bakanımızın direktifleri doğrultusunda sahte içki yapımı, piyasaya sürülmesi ve tüketimi noktasında vatandaşımızın genel sağlığını tehdit edecek uygulamalar yapıyoruz. Yine bu uygulamalar ilimizde aynı süreklilik ve hızda devam edecektir. Bunun haricinde günlük kontrollerimiz var, özellikle bu tür maddelerin satışı yapılan yerlerde günlük denetimlerimiz de devam etmekte" diye konuştu.