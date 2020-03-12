Kahramanmaraş'ta 40 adet kaçak otomobil motoru ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta 40 adet kaçak otomobil motoru ele geçirildi - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta 40 adet kaçak otomobil motoru ele geçirildi

7 saat önce

Kahramanmaraş'ta bir iş yerinde yapılan aramada, piyasa değeri 300 bin lira olan 40 adet kaçak otomobil motoru ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta 40 adet kaçak otomobil motoru ele geçirildi, System.String[]

Kahramanmaraş'ta bir iş yerinde yapılan aramada, piyasa değeri 300 bin lira olan 40 adet kaçak otomobil motoru ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Kahramanmaraş Yeni Sanayi Sitesinde bir iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan aramada, çeşitli marka ve model araçlara ait yurt dışından yasal olmayan yollarla getirilen 40 adet lüks otomobil motoru ele geçirildi.


Motorlara el konularak Malatya Gümrük Müdürlüğüne teslim edildi.


Olayla ilgili R.B.'nin (38) gözaltına alındığı bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ

Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 01:14 Kaynak: İHA
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