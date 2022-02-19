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Kahramanmaraş'ta 43 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta 43 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

19.02.2022 10:40
Kahramanmaraş'ta 43 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Kahramanmaraş polisinin düzenlediği operasyonda 43 bin adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 8 şüpheli gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi.

Kahramanmaraş polisinin düzenlediği operasyonda 43 bin adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 8 şüpheli gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezine yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak belirlenen noktalara operasyon düzenledi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Narkotik madde arama köpeği Alfi ile yapılan aramalarda 43 bin adet captagon, 415 gram metamfetamin, 2 adet hassas terazi çok sayıda uyuşturucu paketlemede kullanılan ambalaj ile birlikte çeşitli miktarlarda farklı uyuşturucu maddeler geçirildi.

Emniyette ifadesi alınan şüpheliler H.H., A.G., M.Z., H.A., M.G., M.Ç., Y.Y. ve H.H. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, 43 bin adet uyuşturucu hapın bu yıl ülke genelinde tek seferde ele geçirilen en büyük üçüncü yakalama olduğu Kahramanmaraş için ise rekor yakalaması olarak kayıtlara geçtiği öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta 43 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

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Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Uyuşturucu, Narkotik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta 43 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta 43 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika
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