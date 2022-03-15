Kahramanmaraş'ta 44 parça tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta 44 parça tarihi eser ele geçirildi

15.03.2022 09:53
Kahramanmaraş'ta 44 parça tarihi eser ele geçirildi

KAHRAMANMARAŞ'ta, jandarma operasyonunda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 44 parça tarihi eser ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

KAHRAMANMARAŞ'ta, jandarma operasyonunda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 44 parça tarihi eser ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Göksun'a araçla tarihi eser getirileceği ihbarını alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı. Plakası belirlenen araç, Kayseri- Kahramanmaraş yolunun Tahirbey Mahallesi mevkisinde durduruldu. Araçta, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 23 haç sembolü, 1 şamdan ve 20 tarihi obje olmak üzere toplam 44 parça tarihi eser ele geçirildi. Araçtaki K.K. (37) ve G.K. (37) gözaltına alırken, tarihi eserler de Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü'ne gönderildi.


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Kahramanmaraş, Jandarma, Tragger, Roma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta 44 parça tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika


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