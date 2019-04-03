Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta 45 Yaşındaki Kadın Av Tüfeğiyle Öldürüldü

Kahramanmaraş'ta 45 Yaşındaki Kadın Av Tüfeğiyle Öldürüldü

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta 45 yaşındaki kadın av tüfeğiyle öldürüldüKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta kocasının eniştesi olduğu iddia edilen bir kişi evdeki kadını, küçük kızının gözleri önünde öldürdü.

Kahramanmaraş'ta 45 yaşındaki kadın av tüfeğiyle öldürüldü

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta kocasının eniştesi olduğu iddia edilen bir kişi evdeki kadını, küçük kızının gözleri önünde öldürdü.
Olay, Onikişubat ilçesi Oruç Reis Mahallesi'nde akşam saatlerinde müstakil evde yaşandı. İddiaya göre, Emine Yıldız'ın (45), kocasının eniştesi Ali K, Yıldız'ın evine gelerek tartışmaya başladı. Tartışma sonrası Ali K. av tüfeğiyle Emine Yıldız'ı 10 yaşındaki kızının yanında başından vurdu. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Emine Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, cinayetin işlendiği evin etrafı geniş çaplı güvenlik çemberine alındı. Hayatını kaybeden Emine Yıldız'ın bir oğlunun vatani görevini yaptığı öğrenilirken, diğer oğlu ise sinir krizi geçirdi. Annesinin ölümünü gören 10 yaşındaki küçük kız ise polis ekiplerince olay yerinden uzaklaştırıldı.
Yıldız'ın cenazesi olay yeri incelemesinin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Morgu'na kaldırıldı.
Öte yandan şüpheli Ali K. için polis ekipleri il geneli geniş çaplı arama tarama çalışması yaptı. Kendi aracıyla olay yerinden kaçtığı belirlenen Ali K, olaydan yaklaşık 2 saat sonra Dulkadiroğlu İlçesi Abbaslar Mahallesi'nde yakalandı.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 11:39 Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Muhtar Seçildi, Mazbatasını Alamadan Hayatını Kaybetti Talihsiz Kadın, 10 Yaşındaki Kızını Gözleri Önünde Başından Vurularak Öldürüldü Kasap Önünde Kemik Bekleyen Köpeğe, Parke Taşıyla Saldıran Kadın Güvenlik Kamerasına Yansıdı 4 Gündür Kayıp Olan İstanbullu Gencin Ailesi, Tekirdağ'da Aramaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.4.2019 01:14:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta 45 Yaşındaki Kadın Av Tüfeğiyle Öldürüldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]