Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta 450 bin liralık kaçak malzeme ele geçirildi
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Kahramanmaraş'ta 450 bin liralık kaçak malzeme ele geçirildi

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta KOM Şube ekipleri tarafından yapılan operasyonda yaklaşık değeri 450 bin lira olan kaçak cep telefonu parçaları ve cep telefonları ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta 450 bin liralık kaçak malzeme ele geçirildi, System.String[]

Kahramanmaraş'ta KOM Şube ekipleri tarafından yapılan operasyonda yaklaşık değeri 450 bin lira olan kaçak cep telefonu parçaları ve cep telefonları ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Yusuflar Mahallesi'nde bulunan bir adreste yapılan aramada, yurda kaçak giren ve faturası olmayan telefonlar ele geçirildi. Ele geçirilen 278 adet cep telefonu ekranı, 376 adet cep telefonu dokunmatik ekranı, 149 adet cep telefonu ön camı, 374 adet cep telefonu bataryası, 85 adet cep telefonu şarj aletinin toplam piyasa değerinin yaklaşık 450 bin TL olduğu öğrenildi.


Yavuz Selim Mahallesi'nde bir adreste yapılan aramada ise 6 adet kaçak cep telefonu ile 45 adet güneş gözlüğüne el konulurken, Namık Kemal Mahallesi'nde de 5 sayılı adreste arama yapıldı. 38 adet kaçak cep telefonu ile 220 adet cep telefonu aksesuarı yakalandığı bildirildi.


Operasyon kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli işlem yapılmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 10:28 Kaynak: İHA
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