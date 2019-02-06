Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta 46 Suçtan 6 Yıldır Aranan Zanlı Yakalandı

Kahramanmaraş'ta 46 Suçtan 6 Yıldır Aranan Zanlı Yakalandı

29 dakika önce

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde işlediği 46 ayrı suçtan 6 yıldır aranan zanlı yakalandı.

Kahramanmaraş'ta 46 Suçtan 6 Yıldır Aranan Zanlı Yakalandı, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde işlediği 46 ayrı suçtan 6 yıldır aranan zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 46 ayrı suçtan 6 yıldır aranan ve sürekle adres değiştiren Fatih Ö'nün (46) merkez Onikişubat ilçesi Ağcalı Mahallesi'ndeki bir adreste bulunduğunu belirledi.

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda Fatih Ö, gözaltına alındı.

Zanlının Kahramanmaraş, Mersin ve Gaziantep'te "Haberleşme Kanunu'na muhalefet" ve "özel belgede sahtecilik" gibi 46 ayrı suçtan 6 yıldır arandığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 01:06 Kaynak: AA

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