Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta 5 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi
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Kahramanmaraş'ta 5 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta 5 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildiKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta polis ekiplerince durdurulan iki adet TIR'da yapılan aramada 5 bin 800 paket kaçak sigara ile 8 adet kaçak TIR lastiği ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta 5 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta polis ekiplerince durdurulan iki adet TIR'da yapılan aramada 5 bin 800 paket kaçak sigara ile 8 adet kaçak TIR lastiği ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü KOM şube müdürlüğü ekiplerince uygulama noktasında durdurulan iki adet 33 plakalı TIR'larda arama yapıldı. TIR'ın dorsesinde yüklü konteynır altına gizlenmiş 5 bin 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Bir diğer TIR'da yapılan aramada ise, piyasa değeri 18 bin lira olan 8 adet Kaçak yollarla ülkemize getirilmiş TIR lastiği ele geçirildi. Olayda iki şüpheli yakalanırken TIR'lar çektirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.
Kahramanmaraş, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 12:10 Kaynak: İHA
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