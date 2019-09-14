Kahramanmaraş'ta 5 dekar zeytinlik yandı
1 saat önce
KAHRAMANMARAŞ'ta henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında 5 dekar zeytinlik alan yandı.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 04:24 Kaynak: DHA
KAHRAMANMARAŞ'ta henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında 5 dekar zeytinlik alan yandı.
Yangın, öğle saatlerinde Pınarbaşı Mahallesi Osman Dede
Mevkii'ndeki zeytinlikte çıktı. Bahçeden dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın bölgesinin ormanlık alana yakın olması nedeniyle itfaiye ekiplerine, Kahramanmaraş
Orman Bölge Müdürlüğü'nden 50 yangın söndürme işçisi ile 4 arazöz, 2 su tankı ve 1 yangın söndürme helikopteri de destek verdi. Ekiplerin çabaları sonucunda söndürülen yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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