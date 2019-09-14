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Kahramanmaraş'ta 5 dekar zeytinlik yandı

17 dakika önce

Kahramanmaraş'ta 5 dekar zeytinlik yandıKAHRAMANMARAŞ'ta henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında 5 dekar zeytinlik alan yandı.

Kahramanmaraş'ta 5 dekar zeytinlik yandı

KAHRAMANMARAŞ'ta henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında 5 dekar zeytinlik alan yandı.

Yangın, öğle saatlerinde Pınarbaşı Mahallesi Osman Dede Mevkii'ndeki zeytinlikte çıktı. Bahçeden dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın bölgesinin ormanlık alana yakın olması nedeniyle itfaiye ekiplerine, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'nden 50 yangın söndürme işçisi ile 4 arazöz, 2 su tankı ve 1 yangın söndürme helikopteri de destek verdi. Ekiplerin çabaları sonucunda söndürülen yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kahramanmaraş'ta 5 dekar zeytinlik yandı

Kahramanmaraş, Osman Dede, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 05:15 Kaynak: DHA
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