Kahramanmaraş'ta 5 milyon liralık kaçak cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ'ta polis tarafından yapılan operasyonda piyasa değeri 5 milyon lira olan 16 bin 126 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından kaçak yollarla getirilen cep telefonlarının IMEI numarası kopyalanarak piyasaya sürüldüğü bilgisine ulaştı. Bunun üzerine çalışmayı derinleştiren ekipler, bir işyeri ile bu iş yerine ait bir depoyu tespit etti. Ekiplerin baskın yaptığı adreslerde yapılan aramada 16 bin 126 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonda F.A. (27) gözaltına alınırken, piyasa değeri 5 milyon lira olan kaçak telefonlarla birlikte IMEI numaralarının kopyalandığı 8 cihaz da ele geçirildi. Şüphelinin emniyetteki sorgusunun devam etiği bildirildi.