Kahramanmaraş'ta taciz hükümlüsü tutuklandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta taciz hükümlüsü tutuklandı

25.03.2022 16:39
Kahramanmaraş'ta taciz hükümlüsü tutuklandı

Kahramanmaraş'ta cinsel taciz suçundan hakkında 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta cinsel taciz suçundan hakkında 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yerel imalat masasınca cinsel taciz suçundan dolayı 4 dosyadan 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.K. (35) isimli hükümlünün yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Şehit Abdullah Çavuş Mahallesinde bir akrabasının ikametine geldiği tespit edilen şüpheli, Onikişubat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ

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Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta taciz hükümlüsü tutuklandı - Son Dakika


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