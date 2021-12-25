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Kahramanmaraş'ta 50 kişi tutuklandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta 50 kişi tutuklandı

25.12.2021 09:47
Kahramanmaraş'ta 50 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş'ta son bir haftada yapılan çalışmada çeşitli suçlardan aranan 87 kişiden 50'si tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta son bir haftada yapılan çalışmada çeşitli suçlardan aranan 87 kişiden 50'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şahısların saklandığı yerleri tespit ederek birçok yerde arama ve operasyon düzenledi.

Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı suçundan 15 yıl kesilmiş cezası olan,F.M.K (54) ve A.R.K(30), nitelikli cinsel saldırı suçundan 12 yıl kesinleşmiş cezası olan K.Ç.(22), çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan R.Y (34), kasten öldürme suçundan 7 yıl 3 ay 13 gün kesilmiş hapis cezası olan M.A (37), 4 yıldan 6 aya kadar çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 87 kişiyi yakaladı.

Polis tarafından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanan 50 kişi cezaevine teslim edildi.

Haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 37 kişinin ise işlemleri için adliyeye sevk edildiği öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

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Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Kooperatif, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta 50 kişi tutuklandı - Son Dakika


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