Kahramanmaraş'ta 53 bin 500 kişi cuma namazı kıldı - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ'ta, 530 cami ve okul bahçesi ile park ve stadyum gibi açık alanlarda yaklaşık 53 bin 500 kişi sosyal mesafeye dikkat ederek, cuma namazı kıldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında camilerin ibadete kapatılmasının ardından ilk toplu namaz bugün kılındı. Namaz kılınacak noktalar ve kapasitelerin günler öncesinden İl Müftülüğü'nce duyurulduğu Kahramanmaraş'ta, cami ve okul bahçeleri ile stadyum ve park gibi açık yerlerde kılınan cuma namazına vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

Kent genelinde 530 noktada 53 bin 476 kişi maskelerini takarak, cuma namazı kıldı. Namaza gelenler seccadelerini kendileri getirdi. Maskeleri olmayanlara görevliler tarafından maske dağıtılırken, vatandaşlar namaz kılınacak yelere de ellerini dezenfekte ettikten sonra alındı. Namaza katılanlar, önceden sosyal mesafe kurallarına göre ayrılan noktalarda namaz kıldı.

Namaz kılınan yerlerden olan Atatürk Parkı'ndaki Cuma Namazı'nı İl Müftüsü Celal Sürgeç 1350 kişiye namaz kıldırdı. Sürgeç, namazdan önce cemaati sosyal mesafeye uymalarını konusunda uyardı.

İl Müftüsü Sürgeç, uzun bir aradan sonra cemaatle buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, Kahramanmaraş şehir merkezinde yaklaşık 6 bin kişinin cuma namazına katıldığını söyledi.

Cuma namazını kılan vatandaşlar da eskiden olduğu gibi cami içinde safların sık tutulduğu namazları kılmak için dua ettiklerini belirtti.