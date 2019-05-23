Kahramanmaraş'ta 550 Yıllık Mukabele Geleneği
4 saat önce
Kahramanmaraş'ta 550 yıllık mukabele geleneğiKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 550 yıllık mukabele ve binbir hatim geleneği tarihi Ulu Cami'nde üç vakit yaşatılıyor.
Kahramanmaraş
'ta 550 yıllık mukabele geleneği
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 550 yıllık mukabele ve binbir hatim geleneği tarihi Ulu Cami'nde üç vakit yaşatılıyor.
Ramazan ayının olmazsa olmazları arasında yer alan mukabele ve hatime her yaştan pek çok kişi büyük ilgi gösteriyor. 550 yıl önce yaptırılan caminin vakfiyesinde mukabelenin okunmasıyla ilgili şerhte düşüldüğü belirtilirken, 9 hafız tarafından mukabele geleneği sürdürülüyor.
Mukabelenin sabah, öğle ve ikindi vakitlerinde icra edildiğini söyleyen cami imamı Mustafa Arifoğlu, "Mukabele geleneği peygamberimiz tarafından bize gelen bir sünnettir. Ecdadımız bu camileri yaptırmışlar, yaptırdıktan sonrada vakıf defterine şerh düşmüşler. Örneğin burası 550 yıllık bir yapıdır ve yapıldıktan sonra
Dulkadirli
Beyi Alaüddevle, 'Ulu Camide Ramazan'da üç vakitte mukabele okuna ve cemaatte bunları dinleye' diyerek şerh düşmüştür. Tabi 550 yıldan bu zamana kadar gelen gelenek devam etmektedir. Camimizde de Ramazan'da sabah namazından önce öğle ve ikindi namazlarından sonra bu gelenek devam etmektedir" dedi.
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 12:54 Kaynak: İHA
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