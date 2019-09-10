Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta 6 bin kişiye aşure dağıtıldı
Son Dakika Güncel Haber

Kahramanmaraş'ta 6 bin kişiye aşure dağıtıldı

1 saat önce

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi geleneksel aşure etkinliği kapsamında 6 bin kişiye aşure ikram etti.

Kahramanmaraş'ta 6 bin kişiye aşure dağıtıldı, System.String[]

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi geleneksel aşure etkinliği kapsamında 6 bin kişiye aşure ikram etti.


Ulucami yanında yapılan etkinliğe AK Parti Milletvekilleri Ahmet Özdemir, Cihat Sezal, İmran Kılıç ile birlikte vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.


Etkinlik kapsamında değerlendirmede bulunan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı hayrettin Güngör, "Bugün Muharrem Ayının 10. günü diğer bir ifade ile aşure günü. Büyükşehir Belediyemizin geleneksel hale getirdiği aşure etkinliğimizde milletvekillerimizle birlikte halkımıza aşure dağıttık. Yoğun ilgi göstererek burada bulunan vatandaşlarımızın ve tüm halkımızın aşure gününü kutluyorum, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, AK Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 02:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ali Babacan yeni parti için net konuştu: 2020'ye kalmadan partiyi kuracağız
Ahmet Davutoğlu'nun gerekçeli ihraç kararı ortaya çıktı Ekrem İmamoğlu'nun belediye meclis kararına mahkemeden durdurma kararı İmamoğlu'nun İSPARK zammına "finansal düzenleme" açıklamasına tepki yağıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 16:27:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta 6 bin kişiye aşure dağıtıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]