Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 6 dakika arayla iki deprem: 5 ve 4.1 büyüklüğünde salladı

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Şubat ayının ilk haftasında Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler 11 ilde büyük yıkıma yol açmıştı. 50 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği bölgede artçı sarsıntılar 3 ay olmasına rağmen devam ediyor.

KAHRAMANMARAŞ 2 KEZ SALLANDI

Asrın felaketi olarak nitelenen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş bu akşam 6 dakika arayla 2 kez sallandı.

İLK DEPREM 5 BÜYÜKLÜĞÜNDE

AFAD ilk depremin saat 20.16'da Göksun ilçesinde 5 büyüklüğünde meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntının derinliği ise 7 kilometre olarak açıklandı.

İKİNCİ DEPREM 4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE

Saat 20.22'de ise yine Göksun ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. İkinci depremin derinliği ise 6.83 kilometre oldu.

HENÜZ OLUMSUZ BİR İHBAR YOK

Şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbar alınmadı. Ekipler bölgede tarama yapmaya devam ediyor.