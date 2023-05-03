Şubat ayının ilk haftasında Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler 11 ilde büyük yıkıma yol açmıştı. 50 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği bölgede artçı sarsıntılar 3 ay olmasına rağmen devam ediyor.
Asrın felaketi olarak nitelenen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş bu akşam 6 dakika arayla 2 kez sallandı.
AFAD ilk depremin saat 20.16'da Göksun ilçesinde 5 büyüklüğünde meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntının derinliği ise 7 kilometre olarak açıklandı.
Saat 20.22'de ise yine Göksun ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. İkinci depremin derinliği ise 6.83 kilometre oldu.
Şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbar alınmadı. Ekipler bölgede tarama yapmaya devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 6 dakika arayla iki deprem: 5 ve 4.1 büyüklüğünde salladı - Son Dakika