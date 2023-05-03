Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 6 dakika arayla iki deprem: 5 ve 4.1 büyüklüğünde salladı - Son Dakika
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Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 6 dakika arayla iki deprem: 5 ve 4.1 büyüklüğünde salladı

03.05.2023 21:02

Son dakika: 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş 6 dakika arayla iki kez sallandı. Göksun ilçesinde saat 20.16'da 5 büyüklüğünde, 20.22'de ise 4.1 büyüklüğünde deprem oldu.

Şubat ayının ilk haftasında Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler 11 ilde büyük yıkıma yol açmıştı. 50 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği bölgede artçı sarsıntılar 3 ay olmasına rağmen devam ediyor.

KAHRAMANMARAŞ 2 KEZ SALLANDI

Asrın felaketi olarak nitelenen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş bu akşam 6 dakika arayla 2 kez sallandı.

İLK DEPREM 5 BÜYÜKLÜĞÜNDE

AFAD ilk depremin saat 20.16'da Göksun ilçesinde 5 büyüklüğünde meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntının derinliği ise 7 kilometre olarak açıklandı.

Son Dakika: Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

İKİNCİ DEPREM 4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE

Saat 20.22'de ise yine Göksun ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. İkinci depremin derinliği ise 6.83 kilometre oldu.

Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 6 dakika arayla iki deprem: 5 ve 4.1 büyüklüğünde sallandı

HENÜZ OLUMSUZ BİR İHBAR YOK

Şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbar alınmadı. Ekipler bölgede tarama yapmaya devam ediyor.

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Kahramanmaraş, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 6 dakika arayla iki deprem: 5 ve 4.1 büyüklüğünde salladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 6 dakika arayla iki deprem: 5 ve 4.1 büyüklüğünde salladı - Son Dakika
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