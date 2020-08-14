Kahramanmaraş'ta 65 yaş üstü vatandaşlara kısıtlama - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların toplu taşıma araçları ile sebze ve meyve pazarlarına gitme saatlerine kısıtlama getirildi.

Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 14 Ağustos 2020 günü saat 16.00'da Vali Ömer Faruk Coşkun başkanlığında toplanarak korona virüs tedbirleri kapsamında yeni kararlar aldı.

Salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin ile sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla alına ilave karara göre, "Korona virüs salgını ile mücadelede risk gurubunda yer alan 65 yaş üstü vatandaşlarımızın, bulaş riskinin arttığı sabah 07.00-10.00 saatleri ile akşam 17.00-20.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmalarının ve akşam 17.00'den sonra sebze/meyve pazarlarına girişlerinin kısıtlanma getirilmiştir" denildi.

(İHA)