Kahramanmaraş'ta 65 yaş üstüne kısıtlama - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ'ta 65 yaş ve üzeri vatandaşların 10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkması yasaklandı.

Koronavirüs vakalarının en çok arttığı illerden olan Kahramanmaraş'ta İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Vekili Mahmut Hersanlıoğlu Başkanlığı'nda toplandı. Toplantıda alınan kararla, 65 yaş ve üzeri kişilerin yarından itibaren 10.00-16.00 saatleri dışında dışarı çıkışları yasaklandı. Kararda; 65 yaş ve üzerinde olan kamu görevinin niteliği mevcut durumun aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında hizmetine ihtiyaç duyulacak başta doktorlar, sağlık çalışanları, eczacılar, seçimle iş başına gelmiş kamu görevlileri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri v.b. olmak üzere kamu görevlileri, işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, çiftçi, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda veya birlik kimliğinden biriyle belgeleyenler ile meslek odaları başkanlarının bu yasaktan muaf olacağı belirtildi