Kahramanmaraş'ta 65 yaş ve üzeri vatandaşlar yürüyüşe çıktı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta 65 yaş ve üzeri vatandaşlar yürüyüşe çıktı

KAHRAMANMARAŞ'ta 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, 4 saatlik sokağa çıkma izniyle dışarı çıkıp yürüyüş yaptı. 2 ay sonra dışarı çıktığını belirten 72 yaşındaki Hüseyin Umur, Sağlıklı olan, dinç olanlar için de haftanın belli günleri çıkışlarına izin verilmesi lazım çünkü metabolizmamız bozuluyor evin içerisinde hareketsiz kalıyoruz dedi.

Kahramanmaraş'ta saatlerin 11.00'i göstermesiyle birlikte 65 yaş üstündekiler yaklaşık 2 aydır uzak kaldıkları cadde ve sokaklarla buluştu. Kimisi eşiyle, kimisi de arkadaşıyla birlikte yürüyüşe çıktı. Sokağa çıkanlardan 66 yaşındaki Vahap Güneş, 56 gün aradan sonra ilk defa dışarı çıktığını belirterek, 56 gün evde hiçbir şey yapmadan sadece oturdum, evde çocuk da yok sadece bir hanımla benim. İhtiyaçlarımızı da gündüz çıkan çocuklarımız ve torunlarımız karşıladı dedi. Yasağa uyup dışarı çıkmadığını söyleyen 66 yaşındaki Mehmet Aksoy da insanlara kurallara uymaları tavsiyesinde bulunarak, Evde balkona çıkıp içeri girdik başka yaptığımız bir şey olmadı. Hanım benden 65 yaşın altında olduğu için yakın bir bakkaldan ekmek gibi ihtiyaçlarımızı o karşıladı. Saat 11.00'e yaklaştığında sevindik, bir özgürlük. Herkese kurallara riayet etmeli. Görüyoruz ki bu virüs denen hadise hiç şakaya gelmeyecek kadar çok tehlikeli. Onun için de son derece dikkat etmemiz lazım diye konuştu.

Yürüyüşe çıkanlardan Hüseyin Umur da 72 yaşında ve son derece sağlıklı olduğunu söyledi. 2 aydır evde kaldığını belirten Umur, şöyle konuştu

Ben normal zamanda yürüyüşümü yaparım, yememe içmeme, uykuma dikkat ederim Allah'a şükür kendimi dinç ve sağlıklı hissediyorum. 65 yaşını geçen herkes için aynı şeyi düşünmemek lazım. Onun için da buna bir çözüm bulmaları lazım. Sağlıklı olan, dinç olanlar için de haftanın belli günleri çıkışlarına izin verilmesi lazım çünkü metabolizmamız bozuluyor evin içerisinde hareketsiz kalıyoruz. Günlerimi kitap okuyarak, televizyon izleyerek ve internete takılarak geçiriyorum.

ANNELER GÜNÜ'NDE ANNEME YASİN OKUMAYA GİDİYORUM

65 yaş üstündeki kişilere sadece evlerine yürüyüş mesafesindeki yerlere çıkmalarına izin verilirken, 66 yaşındaki bir kişi otomobiliyle giderken kontrol noktasında polise takıldı. 32 gün önce annesinin vefat ettiğini belirten yaşlı adam, yanında getirdiği Yasin kitabını göstererek, 32 gün önce annemi defnettim. Nasıl olsa izin çıktı, Anneler Günü'nde bir Yasin okumak için mezarlığa gidiyorum dedi.