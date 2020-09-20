Kahramanmaraş'ta 7'den 70'e binlerce kişi pedal çevirdi - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta 7'den 70'e binlerce kişi pedal çevirdi

- Kahramanmaraş'ta 7'den 70'e binlerce kişi pedal çevirdi Hollanda Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteient, ekinlikte bisiklet kullandı Kahramanmaraş Büyükşehir Beledisi tarafından düzenlenen etkinlikte 7'den 70'e bisiklet tutkunları pedal çevirdi.

- Kahramanmaraş'ta 7'den 70'e binlerce kişi pedal çevirdi

Hollanda Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteient, ekinlikte bisiklet kullandı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş Büyükşehir Beledisi tarafından düzenlenen etkinlikte 7'den 70'e bisiklet tutkunları pedal çevirdi. Hollanda Büyükeliçisi Marjanne de Kwaasteient ve Vali Ömer Faruk Coşkun'da etkinlikte yer aldı.

'Avrupa Hareketlilik Haftası' nedeniyle organize edilen etkinlik Onikişubat ilçesinde düzenlendi. Her yaş grubundan vatandaşların katıldığı etkinlik öncesi Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, çocuklara bisiklet hediye etti. Katılımcılar, Alparslan Türkeş ve Necmettin Erbakan bulvarları üzerinde yaklaşık 10 kilometrelik parkurda pedal çevirdi. Hollanda Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteient ve Vali Ömer Faruk Coşkun'da vatandaşlarla bisiklet kullandı.

Kahramanmaraş'ta bisiklet kullanımını artırmak, otomobil bağımlılığını azaltmak amacıyla düzenlenen etkinliğin önemli olduğunu söyleyen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, "Avrupa Birliği Komisyonunun bir girişimi olarak 2002 yılından bu yana kutlanan Haraketlilik Haftasına, ülkemizden de belediyelerimiz son yıllarda büyük ilgi göstermektedirler. Bu yıl tüm Avrupa'da en çok katılım sağlayan ülkenin de Türkiye olduğunu sizlerin huzurunda mutlulukla belirtmek isterim. Avrupa Hareketlilik Haftası, belediyelerin ulaşımda insan odaklı ve sürdürülebilir modellerin kullanılmasını teşvik etmek amacıyla, her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanmaktadır. 2018 yılında 7 belediye ile başlattığımız girişimimizin, bu yıl Türkiye'de 520 belediye ile kutlandığını öğrenmek de beni oldukça mutlu etti. Uzun vadede şehrimiz için otomobil bağımlılığının azaltılmasını, motorsuz ulaşımın, özellikle de bisiklet kullanımının teşvikini, hızlı ve yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak yüksek kapasiteli toplu taşıma şebekelerinin geliştirilmesini hedefliyoruz. Biz, temiz ulaşımın öneminin farkındayız ve sizlere daha temiz ve farklı ulaşım modellerini bir arada sunabilen bir Kahramanmaraş sunmak için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz" dedi.

Hollanda Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteient ise, "Pandemi döneminde bu kadar katılımın olması beni çok mutlu etti. Kahramanmaraş'ta bisiklet kullanımının artması için birlikte çalışabiliriz. 17 milyon Hollandalı var ama 22 milyon da bisiklet var. Hollandalılar ev dışındaki hareketlerinin yüzde 25'ini bisiklet ile sağlıyorlar" diye konuştu.

Kahramanmaraş'ta 7'den 70'e binlerce kişi pedal çevirdi

Kahramanmaraş, Bisiklet, Hollanda, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 13:10 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kahramanmaraş'ta 7'den 70'e binlerce kişi pedal çevirdi - Son Dakika Spor

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