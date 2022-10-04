Kahramanmaraş'ta 71 yaşındaki adam otobüsünün altında kaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kahramanmaraş'ta 71 yaşındaki adam otobüsünün altında kaldı

04.10.2022 23:50

Kahramanmaraş'ta yolun karşısına geçmeye çalışan 71 yaşındaki adama halk otobüsü çarptı Otobüsün altında kalan yaşlı adamı çevredeki vatandaşlar kurtardı.

Kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Azerbaycan Bulvarı Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önündeki durakta meydana geldi. Yaya geçidini kullanmadan orta refüjden yolun karşısına geçmeye çalışan 71 yaşındaki I.O. dengesini kaybederek yere düştü. O sırada, durağa yanaşmak isteyen 46 H 0204 plakalı halk otobüsünün altında kalan vatandaş yaralandı.

VATANDAŞLAR OTOBÜSÜ KALDIRDI

Otobüsün tekerinin altında kalan yaşlı vatandaş bir müddet kurtarılmayı bekledi. Bölgede bulunan vatandaşlardan birinin bağırması üzerine otobüs onlarca vatandaş tarafından kaldırılarak yaralı vatandaşı kurtardı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası soruşturma başlatıldı.

YORUMLAR
500
Tekirdağ'da Azerbaycan halk dansları topluluğu gösterisi Tekirdağ'da Azerbaycan halk dansları topluluğu gösterisi Milli Savunma Bakanı Akar'a Azerbaycan'dan madalya Milli Savunma Bakanı Akar'a Azerbaycan'dan madalya
Kaynak: İHA

Dulkadiroğlu, Azerbaycan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta 71 yaşındaki adam otobüsünün altında kaldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:43 Türkiye'nin birçok bölgesinden aynı iddia geldi! Gökyüzünde meteor gördüler
23:19 Seçim hazırlığına başlayan 5 partiden, yeni bir ittifak geliyor! Adı da açıklandı
23:01 Müzisyen Onur Şener cinayetine adı karışan Bakanlık müfettişleri görevden uzaklaştırıldı
22:46 A Milli Kadın Voleybol Takımı, Almanya'yı 3-0 mağlup etti
22:34 Cübbeli Ahmet Hoca'nın kayınbiraderi siyasete adım attı! Partisi ise şaşkına çevirdi
22:32 Filipinler'de ilginç piyango çekiliş! 4 milyon dolarlık büyük ikramiye 433 kişiye çıktı
22:12 Kurt sürüsü ile karşılaşan antilop sürüsünün yaptıkları şaşkına çevirdi!
21:07 ABD'de korku yaratan seri katil iddiası! Sadece erkekleri hedef alıyor
21:03 Hakemin verdiği karar tüm futbolcuları şaşkına çevirdi!
21:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, ABD'den yardım isteyen Miçotakis'e rest: Ne yaparsan yap, biz gereği neyse yapacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2022 23:57:00. #1.12#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta 71 yaşındaki adam otobüsünün altında kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement