Kahramanmaraş'ta 754 Bin 604 Seçmen Oy Kullanacak

Kahramanmaraş
'ta 754 bin 604 seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandığa gidecek.
2 bin 592 sandığın kurulacağı Kahramanmaraş'ta, Büyükşehir Belediye Başkanı, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarlar oylanacak.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesi sonrasında yapılacak ilk yerel seçimlerde Kahramanmaraşlılar, Büyükşehir Belediye Başkanı, kendi ilçelerinin belediye başkanını, belediye meclisi üyeleri ve muhtarları seçmek için 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek.
5 yılda 69 bin yeni seçmen Yüksek Seçim Kurulu
(YSK) verilerine göre, Kahramanmaraş'ta 754 bin 604 kayıtlı seçmen bulunuyor. 2014'te yapılan yerel seçimlerden bu yana, Kahramanmaraş'taki seçmen sayısı 69 bin 960 arttı.
Kahramanmaraş'ta kurulacak sandık sayısı ise bir önceki seçime göre azaldı. 2014'teki yerel seçimlerde 2 bin 596 sandık kurulurken, bu seçimlerde 2 bin 592 sandık kurulacak.
En fazla seçmen Onikişubat
'ta
Kahramanmaraş'ta en fazla seçmenin ve sandığın yer aldığı ilçe ise Onikişubat. 268 bin 477 kayıtlı seçmenin bulunduğu Onikişubat'ta 861 sandık kurulacak.
Onikişubat'tan sonra ikinci sırada 458 sandık ve 141 bin 65 seçmenle Dulkadiroğlu
, üçüncü sırada da 338 sandık ve 95 bin 835 seçmenle Elbistan
geliyor.
33 sandık, 8 bin 653 seçmenle en az sandık ve seçmen ise Ekinözü
'nde olacak.
İlçe ilçe sandık ve seçmen sayıları:
İlçe adı : Sandık sayısı: Seçmen sayısı: Afşin
200 55 bin 326 Andırın
101 25 bin 726 Çağlayancerit
59 16 bin 659
Dulkadiroğlu 458 141 bin 065
Ekinözü 33 8 bin 653
Elbistan 338 95 bin 835 Göksun
160 39 bin 840 Nurhak
35 9 bin 480
Onikişubat 861 268 bin 477 Pazarcık
185 46 bin 648 Türkoğlu
162 46 bin 895