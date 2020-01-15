Kahramanmaraş'ta 8 hırsız tutuklandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta 8 hırsız tutuklandı

32 dakika önce

KAHRAMANMARAŞ'ta, polis ekiplerince hırsızlık suçundan arananlara yönelik düzenlenen operasyonda yakalanıp, gözaltına alınan 11 kişiden 8'i tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta 8 hırsız tutuklandı, System.String[]

KAHRAMANMARAŞ'ta, polis ekiplerince hırsızlık suçundan arananlara yönelik düzenlenen operasyonda yakalanıp, gözaltına alınan 11 kişiden 8'i tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde düzenlenen operasyonda 10 yıl hapisle aranan Serdal T., 5 yıl hapisle aranan Ömer O., 4 yıl hapisle aranan Yusuf D., 4 yıl hapisle aranan Ümit G., 3 yıl hapisle aranan Neşet G., 2 yıl hapisle aranan Bülent B. ile hırsızlık suçlarından aranan Turgay G., Muhammet T., Can O., Sinan T. ve Ahmet A. yakalandı. Gözaltına alınan 11 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Serdal T., Ömer O., Yusuf D., Ümit G., Neşat G., Bülent B., Sinan T. ve Ahmet A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.


Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 10:05 Kaynak: DHA
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