Kahramanmaraş'ta 8. Kiraz Festivali

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde 8. Helete Kiraz Yaylası Festivali düzenlendi.

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde 8. Helete Kiraz Yaylası Festivali düzenlendi.



Helete Mahallesi'nde düzenlene n festivale yöre halkının yanı sıra çevre illerden de yoğun katımım oldu. Kahramanmaraş Milletvekilleri Celalettin Güvenç, İmran Kılıç'ın da katıldığı festivalde, vatandaşlar halk ozanları seslendirdiği türküler ve şarkılarla doyasıya eğlenme fırsatı buldu. Geleneksel oyunlarında yer aldığı festival, akşam saatlerine kadar devam etti. - KAHRAMANMARAŞ

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Çayda akıntıya kapılan Fatma Nur'un cesedi bulundu

Selfie çekmek isteyen erkek çocuğu 10 metreden düşerek hayatını kaybetti!

Kurtulmuş'tan İstanbul çıkışı: Kızgınlığın ve küskünlüğün bedeli CHP'nin adayını o koltuğa oturtmak değildir

Kocaeli'de 5 işçinin öldüğü yangınla ilgili soruşturma başlatıldı