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Kahramanmaraş'ta 8 kişiden 8 silah ele geçirildi - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta 8 kişiden 8 silah ele geçirildi

25.12.2021 14:00
Kahramanmaraş'ta 8 kişiden 8 silah ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin son bir haftalık çalışmasında silah taşıyan, silah kullanan ve silah kullanmaya teşebbüs eden 8 kişi, 8 adet silahla birlikte suçüstü yakalandı.

Kahramanmaraş'ta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin son bir haftalık çalışmasında silah taşıyan, silah kullanan ve silah kullanmaya teşebbüs eden 8 kişi, 8 adet silahla birlikte suçüstü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, mahalle ve parklara yönelik anlık süpürme şeklindeki huzur uygulamalarına ağırlık verdi. Son bir hafta içinde yapılan çalışmalarda, sokak üzerinde silah taşırken 4 kişi suçüstü, ikametinde, aracında ve iş yerinde silah ele geçirilen 4 kişi yakalandı. Toplamda 1 adet ruhsatlı tabanca, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet kurusıkı tabanca olmak üzere toplam 8 adet silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi. - KAHRAMANMARAŞ

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta 8 kişiden 8 silah ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta 8 kişiden 8 silah ele geçirildi - Son Dakika
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