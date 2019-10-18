Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta 8 uyuşturucu operasyonu: 28 gözaltı
Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta 8 uyuşturucu operasyonu: 28 gözaltı

Kahramanmaraş'ta 8 uyuşturucu operasyonu: 28 gözaltı

1 saat önce

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde, jandarma ekiplerince uyuşturucu satıcısı ve kullanıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Kahramanmaraş'ta 8 uyuşturucu operasyonu: 28 gözaltı, System.String[]

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde, jandarma ekiplerince uyuşturucu satıcısı ve kullanıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. 8 operasyonda, toplam 28 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün de desteğiyle Pazarcık Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 operasyon düzenledi. Narkotik dedektör köpekleri 'Atos' ve 'Safir'in de kullanıldığı operasyonlarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Uyuşturucunun bir kısmı, arama yapılan otomobilin yakıt deposunun kapağının altından çıktı. Operasyon kapsamında toplam 28 kişi, gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü.


Pazarcık, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 06:30 Kaynak: DHA
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Jandarma'nın nefes kesen uyuşturucu operasyonu görüntülendi
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