Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta 8 uyuşturucu operasyonu 28 gözaltı
Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta 8 uyuşturucu operasyonu 28 gözaltı

Kahramanmaraş'ta 8 uyuşturucu operasyonu 28 gözaltı

10 dakika önce

Kahramanmaraş'ta 8 uyuşturucu operasyonu 28 gözaltıKAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde, jandarma ekiplerince uyuşturucu satıcısı ve kullanıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Kahramanmaraş'ta 8 uyuşturucu operasyonu 28 gözaltı

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde, jandarma ekiplerince uyuşturucu satıcısı ve kullanıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. 8 operasyonda, toplam 28 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün de desteğiyle Pazarcık Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 operasyon düzenledi. Narkotik dedektör köpekleri 'Atos' ve 'Safir'in de kullanıldığı operasyonlarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Uyuşturucunun bir kısmı, arama yapılan otomobilin yakıt deposunun kapağının altından çıktı. Operasyon kapsamında toplam 28 kişi, gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü.

Kahramanmaraş'ta 8 uyuşturucu operasyonu 28 gözaltı

Kahramanmaraş, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 01:37 Kaynak: DHA
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Jandarma'nın nefes kesen uyuşturucu operasyonu görüntülendi
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