Kahramanmaraş'ta 8 uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı

KAHRAMANMARAŞ'da polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 2'si kadın, 8 kişi gözaltına alındı. Polis, şüphelilerden uyuşturucu alan 10 kişiye de adli işlem yaptı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışmada bir grubu takibe aldı. 'Torbacı' diye tabir edilen sokak satıcıları ile onlara uyuşturucu sattığı belirlenen 9 kişiyi tespit eden polis, gerekli delilleri topladıktan sonra bugün şafak vakti Kahramanmaraş'ta 5, Gaziantep'te 6 olmak üzere 11 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Adem K., Mahmut Ö., Nazım H., Mehmet Ç., Hacer C., Senem Ö., Mehmet G. ve Şahin D. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.Şüphelilerden uyuşturucu aldığı belirlenen 10 kullanıcıya da adli işlem yapan polis, adresinde bulunamayan bir kişinin de yakalanması için çalışma başlattı.

- Kahramanmaraş