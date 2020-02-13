Kahramanmaraş'ta 8 uyuşturucu satıcısı tutuklandı - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ'ta 33 kişiye uyuşturucu sattığı tespit edilen 8 kişi polis tarafından yakalandı. Uyuşturucu satıcıları çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Çalışma sonunda polis; Can K. (27), Volkan K. (22), Sezal K. (29), Hasan K. (35), Aziz U. (39), Abdullah O. (38), Bayram C. (29) ve Fatma C.'nin (21) çevre illerden getirdikleri uyuşturucuları kiraladıkları dairede sattıklarını belirledi. 8 uyuşturucu satıcısını takibe alan ekipler, 33 kişiye uyuşturucu sattığı tespit edilen şüphelileri, yapılan operasyonla yakaladı. Şüphelilerle birlikte uyuşturucu satışından elde edilen para ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 8 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu.