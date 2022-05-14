KAHRAMANMARAŞ - 80 AFAD gönüllüsüne sertifikaları verildi - Son Dakika
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KAHRAMANMARAŞ - 80 AFAD gönüllüsüne sertifikaları verildi

14.05.2022 09:16

Kahramanmaraş'ta Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının "Gönüllülük Sistemi'ne" katılarak eğitimlerini tamamlayan 80 kişiye sertifikaları düzenlenen törenle verildi.

Kahramanmaraş'ta Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının "Gönüllülük Sistemi'ne" katılarak eğitimlerini tamamlayan 80 kişiye sertifikaları düzenlenen törenle verildi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen "AFAD Gönüllülük Projesi" kapsamında, Kahramanmaraş İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce düzenlenen programlarla pratik ve teorik eğitimlerini tamamlayan AFAD gönüllüleri sertifikalarını düzenlenen törenle aldı.

AFAD Kahramanmaraş İl Müdürü Aslan Mehmet Coşkun, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin çeşitli nedenlerden dolayı afet riskleri yaşayan bir coğrafyada yer aldığını belirtti.

Talepler doğrultusunda kentte iş yerlerine, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarına eğitimler verdiklerini anlatan Coşkun, "Destek afet gönüllüsü eğitimlerimiz öncelikle afet farkındalığı ve sahaya yönelik özellikle hafif arama kurtarma, araç ve ekipmanların tanıtılması araç ve ekipmanlarımızın kullanıldığı yerler psiko sosyal destek çalışmaları insani yardım eğitimleri gibi farklı seviyelerde gerçekleştirilmekte. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan 80 kişiye Vali Yardımcımız Mahmut Hersanlıoğlu'nun katılımıyla kendilerine acil durum çantaları ve katılım belgeleri sunuldu. Arkadaşlarımız bundan sonraki süreçte ilimizin afet farkındalığı ve afetlere daha dirençli bir hale gelmesi için çaba ve gayret gösterecekler." diye konuştu.

AFAD Gönüllüsü Mustafa Bayrak'ta afet durumlarında devlet ve millete yardımcı olmak adına gönüllü olduğunu söyledi.

Televizyondan afetlerle ilgili gördüğü durumlar sonrası gönüllü olmaya karar verdiğini anlatan Bayrak, "Bir can kurtarırsam, bir işin ucundan tutarsam bile faydam olur düşüncesiyle gönüllü oldum." ifadelerini kullandı.

AFAD Gönüllüsü Mustafa Dağlı ise aldığı eğitimler sonucu afet durumlarında vatandaşlara yardımcı olmak için gönüllü olduğunu ifade etti.

Eğitimlerini tamamlayan gönüllülere sertifika ve acil durum çantaları takdim edildi.

KAHRAMANMARAŞ - 80 AFAD gönüllüsüne sertifikaları verildi
KAHRAMANMARAŞ - 80 AFAD gönüllüsüne sertifikaları verildi
KAHRAMANMARAŞ - 80 AFAD gönüllüsüne sertifikaları verildi
KAHRAMANMARAŞ - 80 AFAD gönüllüsüne sertifikaları verildi

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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